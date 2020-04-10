Светлана Бондарчук рассказала, почему подала заявление в полицию

10.04.2020, 0:53, Разное

Светлана Бондарчук борется с эйджизмом – новым явлением, подразумевающим травлю человека из-за возраста. Она рассказала, почему написала заявление в полицию.

Светлана Бондарчук работает редактором журнала и моделью. Часто принимает участие в довольно нескромных фотосессиях, за что ее критикуют. Некоторые люди полагают, в свои 50 лет Бондарчук не может размещать фото «а-ля 25-летняя модель». Однако знаменитость уверенна, никаких запретов для снимков быть не должно, а женщины, вопреки возрасту, могут делать все, что захотят.

Светская львица не только отстаивает собственные права словесно, а и принимает радикальные меры. Модель сообщила, когда-то ее травили не только в комментариях, а на большом портале. Звезда не стала ждать, написав заявление в полицию на оскорбивших ее людей, уверяя, что правоохранители умеют находить граждан, даже если аккаунт скрыт.