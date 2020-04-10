Handelsblatt – экономика Восточной Европы выиграет от кризиса с коронавирусом — но не сразу

10.04.2020, 0:45, Новости дня

Восточная Европа в ближайшее время особенно сильно пострадает от экономического кризиса, вызванного коронавирусом, однако в среднесрочной перспективе регион может даже выиграть от нынешнего развития событий, пишет немецкая газета Handelsblatt. При необходимости перенести производство из Азии многим компаниям будет удобно разместить заводы в Восточной Европе, что также пойдёт на пользу и немецкому экспорту.



Reuters

Вызванный коронавирусом кризис особенно жёстко ударил по Восточной Европе, пишет немецкая газета Handelsblatt. По прогнозам Венского института международных экономических исследований WIIW, экономический спад в Восточной Европе будет более значительным, чем во время мирового финансового кризиса, и регион погрузится в «глубокую рецессию».

В то же время Восточный комитет немецкой экономики ожидает, что в период после кризиса именно этот регион получит большие преимущества. Это будет связано, в особенности, с ожидаемым сокращением цепочек поставок, поясняет издание. Восточная Европа прекрасно подходит для перемещения заводов из Азии поближе к основным офисам производителей.

Однако на данный момент аналитики предвидят большие экономические потери. Goldman Sachs ожидает в Чехии убытков до 5% ВВП. Экономика Польши — единственного европейского государства, которое прошло через мировой финансовый кризис 2008—2009 годов без рецессии, — сократится на 3,5%.

Ущерб для Восточной Европы играет особенно важную роль для немецкой экономики, подчёркивает Handelsblatt. Одни только страны Вышеградской группы — Польша, Чехия, Венгрия и Словакия — в 2019 году при торговом обороте в €303 миллиардов приобрели большее значение для немецкой экономики, чем Китай с €205,7 миллиардов и США с €190,1 млрд. Общий объём товарооборота Германии с Восточной Европой достиг €453,7 млрд, что составляет пятую часть всей внешней торговли Германии.

В первую очередь, к значительным проблемам привели закрытие автомобильных заводов в Германии, трудности для тех, кто ездит на работу из соседних городов, и большие пробки на границах, отмечается в статье. Некоторые страны Восточной Европы — в особенности Болгария, Румыния и Украина — вдобавок страдают от резкого сокращения денежных переводов от работающих на Западе соотечественников. Из-за кризиса с коронавирусом многие там больше не могут работать и не переводят деньги на родину.

Некоторые государства также сильно пострадали от повсеместного обвала в туристической отрасли. Значительное сокращение доходов людей уже приводит к заметному спаду потребления и, таким образом, к уменьшению немецкого экспорта.

Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, однако, видит и шансы на период после острого шока от коронавируса: от перемещения производств из Азии может «выиграть, в первую очередь, Восточная Европа, потому что страны здесь очень конкурентоспособны». Однако уже сейчас в регионе отмечается существенная нехватка персонала.

В то же время Хармс предостерёг от опасности протекционизма в Восточной Европе: в первую очередь, Венгрия предпочитает настаивать на том, чтобы в фонды помощи вкладывали средства иностранные инвесторы. «Экономическая компетентность» не должна полностью отступать перед интересами национальной безопасности, подчеркнул Хармс.

Россия сейчас пытается ещё больше расширить импортозамещение. При принятии завышенных мер присутствует риск «упустить из виду экономическую целесообразность», уверен эксперт. Восточный комитет немецкой экономики выступает за то, чтобы финансовая помощь в отдельных государствах предлагалась не только местным компаниям, но и дочерним фирмам немецких предприятий, которые располагаются на их территории.

Для немецкой экономики может окупиться тот факт, что многие страны сейчас обратили внимание на то, как хорошо устроена немецкая система здравоохранения, подчёркивает издание. Немецкая индустрия здравоохранения может стать образцовой моделью — как и немецкая промышленность при массовом переходе на цифровые технологии и автоматизацию производства.

Михаэль Хармс уверен, что в Восточной Европе «будет возможно намного быстрее снова запустить экономику» после кризиса с коронавирусом, потому что водители грузовиков не откажутся ехать туда, в отличие от севера Италии.

Однако необходимо также ясно показать, что Европа помогает — и притом намного больше, чем РФ и Китай, подчеркнул Хармс. Основное внимание сейчас следует уделить денежным средствам и оборудованию, а типичную для Европы консультационную помощь лучше оставить на потом, считает экономист.

По его мнению, РФ «отреагировала осознанно и очень адекватно», однако Кремль должен вложить ещё намного больше денежных средств в то, чтобы оживить экономику, отправленную в принудительный отпуск до конца месяца. До сих пор планировавшихся на это €16 миллиардов явно слишком мало. Этой суммы совершенно недостаточно, о чём крупные российские промышленные объединения написали в обращении к правительству.

Россия располагает $700 миллиардов валютного резерва и «очень хорошей подушкой безопасности». Однако российское государство будет всё сильнее ощущать нехватку средств для финансирования так называемых национальных проектов в сфере развития инфраструктуры и модернизации экономики.

С точки зрения Хармса, РФ страдает от серьёзного оттока инвестиций из-за рубежа. Поэтому российская национальная валюта сильно обесценилась. В прошлом году РФ показала лучшие результаты на рынке акций — в том числе благодаря стабильности рубля в тот период, напоминает Handelsblatt.