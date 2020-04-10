В ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

10.04.2020, 0:40, Новости дня

ОПЕК+, группа стран, в которую входят государства ОПЕК и другие государства-производители нефти, в том числе Россия, в четверг договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне, с целью поддержать цены, резко снизившиеся на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters.

В заявлении говорится, что с июля по декабрь добыча нефти будет сокращена на 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года сокращение составит 6 млн баррелей в сутки.

Следующая видеоконференция стран ОПЕК+, в ходе которой участники оценят состояние рынка, состоится 10 июня.

Ранее источники сообщали о том, что в ОПЕК+ обсуждалось сокращение объемов добычи в размере до 20 млн баррелей в день, что составляет около 20 процентов от общемирового объема. Несмотря на то, что в итоге нефтепроизводители договорились о сокращении на 10 миллионов, это сокращение стало самым крупным в истории. Во время финансового кризиса 2008 года члены ОПЕК договаривались о сокращении добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день.

США приветствуют сообщения о договоренности о сокращении добычи нефти между ОПЕК и другими крупными нефтяными державами, сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации Трампа.

«Эти обязательства служат важным сигналом того, что все крупные нефтедобывающие государства будут корректно реагировать на рыночные реалии, вызванные пандемией коронавируса», – сказал источник, добавив, что министр энергетики США Дэн Бруйетт в пятницу будет представлять Соединенные Штаты на совещании министров энергетики стран «Большой двадцатки». Участники совещания обсудят действия по восстановлению стабильности нефтяного рынка.

Директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино сообщил в Твиттере о том, что президент Дональд Трамп сейчас находится на конференц-связи с российским президентом Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом, обсуждая с ними параметры новой нефтяной сделки.

В связи с этим ежедневный пресс-брифинг рабочей группы Белого дома по коронавирусу начнется чуть позже, чем обычно – в 18:00 по времени Восточного побережья США.

Президент Трамп на прошлой неделе заявил, что договоренность между Саудовской Аравией и Россией, достигнутая при его посредничестве, позволит сократить объем добычи на 10-15 млн баррелей в день.