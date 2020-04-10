Глава РФПИ оценил прогноз по снижению добычи нефти в США

10.04.2020, 0:30, Новости дня

Добыча нефти в США в 2020 году может оказаться ниже, чем в прогнозах Вашингтона, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

США ожидают сокращения производства на 1,7 млн баррелей в сутки, сказал он.

«Мы полагаем, что оно может быть даже больше», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Под угрозой оказались около 10 млн рабочих мест в США, отметил он.

7 апреля минэнерго США сообщило, что ожидает падения на 4% – с 12, 23 млн до 11,76 млн баррелей в сутки. При этом ведомство исходило из предпосылки, что новой сделки ОПЕК+ не будет.

Озвученная Дмитриевым цифра в 1,7 млн баррелей соответствует гораздо большему падению добычи в 2020 году – на 14%.

Напомним, Дмитриев сообщил, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ может быть больше 10 млн баррелей в сутки.