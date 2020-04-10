Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 апреля 2020 года

10.04.2020, 0:30, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 1520103;

Умерли – 88511;

Выздоровели – 330589.

Власти Великобритании сообщили об улучшении состояния зараженного коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона. На днях 55-летнего политика поместили в отделение интенсивной терапии. Вечером девятого апреля глава правительства перевели в обычную палату.

На фоне пандемии коронавируса в мире начал расти рейтинг президента США Дональда Трампа. По последним опросам, с действиями главы Белого дома согласны от 45 до 49% опрошенных. В кризисных условиях американцам импонирует доминирующей стиль руководства президента, пояснил профессор психологии Колумбийского университета Питер Коулман в интервью “Известиям”.

Коронавирус в России

Заболели – 10131;

Умерли – 76;

Выздоровели – 698.

За последние сутки выявлено 1459 случаев заражения коронавирусом в России. Министерство здравоохранения опубликовало пятую версию рекомендация по лечению COVID-19. В перечень препаратов ведомство, помимо прочего, включило противомалярийный “Гидроксихлорохин”, “Лопинавир+Ритонавир”, несколько других лекарств проходят клинические исследования. Для профилактики заражения коронавирусом Минздрав рекомендовал промывать нос солевым раствором.

COVID-19 угрожает проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 6 апреля было опубликовано новое расписание. Экзамены продлятся с восьмого по 29 июня, резервные дни будут в начале июля. Однако ЕГЭ могут перенести, если коронавирус будет угрожать здоровью учеников и учителей, сообщил исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Тем временем российские военные начали бороться с коронавирусом в Боснии и Герцеговине. Ранее Минобороны направило помощь Италии и Сербии.

Коронавирус в Москве

Заболели – 6698;

Умерли – 31;

Выздоровели – 270.

Коронавирус в Москве за последние сутки выявили у 857 человек. С пятницы, 10 апреля, власти Москвы начнут штрафовать нарушителей карантина, использующих для передвижения личный автомбиль. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, власти из-за коронавируса в Москве ограничили посещение кладбищ во время православных праздников – Пасхи, Красной горки, Вербного воскресенья и Радоницы. Ограничения должны уберечь пожилых людей, находящихся в группе риска, подчеркнул Собянин. Позицию градоначальника поддержала Русская православная церковь. Аналогичные меры предприняты в Подмосковье.

Между тем в Москве больным с коронавирусом начали переливать плазму выздоровевших доноров. Кровь переболевших содержат антитела, которые помогают организму справляться с COVID-19.

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