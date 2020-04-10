 

Мнение: Восстановление советской военной техники для парада 9 мая

10.04.2020, 0:25, Разное

К военному параду на 9 мая (который пока что не факт что состоится), ремонтники Черноморского флота отремонтировали/восстановили 4 единицы военной техники, которая стояла у диорамы на Сапун-Горе.
Восстановили – Т-34-85, ИС-2, Су-152 и ИСУ-152.

В прошлом году для парада уже использовали "Катюшу", Су-76 и ИС-2.

Сам музей военной техники на Сапун-Горе приведут в порядок и доработают.
Это самая масштабная реконструкция аж с 1962 года.

Источник: Colonel Cassad



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