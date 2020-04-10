Жертвами коронавируса в США стали более 16 тыс. человек

10.04.2020, 0:16, Новости дня

В США 16 тыс. 129 человек стали жертвами коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире выявлено 1,4 млн случаев заражения.

В стране зафиксировано 452 тыс. 852 случая заражения, передает РИА «Новости».

ВОЗ сообщает, что в мире выявлено 1 млн 436 тыс. 198 случаев заражения (почти 76 тыс. – в Европе, около 455 – в Северной и Южной Америках, почти 116 тыс. – в Западно-Тихоокеанском регионе), передает ТАСС.

Число летальных исходов достигло 85 тыс. 522, из них 61,5 тыс. приходится на Европу, 14,7 тыс. – на Северную и Южную Америки, 3,9 тыс. – на Западно-Тихоокеанский регион.

По данным ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 395 тыс. 30 человек. Далее следуют Испания (146 тыс. 690), Италия (139 тыс. 422), Германия (108 тыс. 202) и Китай (83 тыс. 249).