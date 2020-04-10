Ольга Куриленко впечатлила поклонников откровенным образом русалки

10.04.2020, 0:09, Разное

Ольга Куриленко не перестает радовать и удивлять подписчиков интересными снимками. Популярная актриса, недавно переболевшая коронавирусом, впечатлила поклонников новым откровенным образом – она запечатлена обнаженной, а длинные дорисованные волосы делают ее похожей на русалку.

В личном блоге знаменитости в Instagram можно обнаружить множество ярких снимков, однако последнее фото получилось очень сексуальным. Стройная Ольга Куриленко позирует перед камерой без одежды, а ее грудь прикрывают пририсованные с помощью графического редактора распущенные волосы.

Поклонники 40-летней актрисы оставили немало положительных отзывов и комплиментов в адрес Ольги Куриленко. По мнению фанатов, в жизни голливудская звезда намного красивее и сексуальнее – поэтому ей не нужны никакие фильтры.