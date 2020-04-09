Создан пластырь, который восстанавливает сердце после инфаркта

09.04.2020, 23:55, Новости дня

Ученые создали уникальный пластырь, который способствует восстановлению сердца после инфаркта.

Во время работы исследователи создали накладку с использованием клеточной матрицы, которую удалось получить из миокарда свиньи. Также ученые использовали стромальные клетки, которые были созданы искусственным путем.

Исследования показали, что по эффективности такой пластырь может сравниться с клеточной терапией. По словам ученых, пластырь можно замораживать на 28 дней и своих свойств он не потеряет.