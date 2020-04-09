Ученые рассказали, когда растения в долине Амазонки были одомашнены

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09.04.2020, 23:55, Новости дня

Ученые установили, что тыква, маниок и другие растения стали садовыми около 10 000 лет назад.

Исследователями был проведен радиоуглеродный анализ фитолитов, которые образовывались внутри растения. Образцы исследуемых растений специалисты взяли из археологических раскопок лесных островов и осадочных кернов. Форма фитолитов позволяет археологам идентифицировать растения, которые были выращены на лесных островах.

Команда исследователей определила, что тыква появилась в Амазонии 10 250 лет назад, ранняя кукуруза – 6 850 лет назад, а маниок — 10 350 лет.



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