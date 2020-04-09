В Чернобыле шестые сутки горит лес. ГСЧС привлекла к тушению пожара дополнительные силы

09.04.2020, 23:54, Новости дня

По состоянию на 22.00 9 апреля лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается, информирует сайт Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Пожары, по данным службы, продолжаются на территории Денисовецкого, Котовского и Корогодского лесничеств.

К тушению огня привлечены 326 человек и 84 единицы техники (в том числе шесть самолетов и вертолетов). По сравнению с 7 апреля количество личного состава, который участвует в ликвидации пожара, увеличилось втрое, техники – в четыре раза.

Какую площадь охватили пожары, Госслужба по ЧС не уточняет.

По данным ГСЧС, уровень радиации в Киеве и Киевской области не превышает природных фоновых значений.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно.