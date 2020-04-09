Глава МВФ Георгиева: Мы ожидаем наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии

09.04.2020, 23:54, Новости дня

Международный валютный фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала 9 апреля в видеообращении, которое размещено на сайте Фонда.

“Мы ожидаем худших экономических последствий со времен Великой депрессии. Всего три месяца назад мы ожидали рост доходов на душу населения в более чем 160 наших странах-членах в 2020 году. Сегодня этот показатель перевернулся с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что более 170 стран будут испытывать спад доходов на душу населения в этом году”, – сказала глава МВФ.

Перспективы экономики как развитых, так и развивающихся стран Георгиева охарактеризовала как “мрачные”.

“Развивающиеся рынки и страны с низким уровнем доходов – в Африке, Латинской Америке и большей части Азии – подвергаются высокому риску. Имея относительно слабые системы здравоохранения, многие из этих стран сталкиваются с проблемой борьбы с вирусом в густонаселенных городах и трущобах, где социальное дистанцирование вряд ли возможно. Имея ограниченное количество ресурсов, они подвержены шокам спроса и предложения, резкому сокращению финансовой базы, а некоторые могут столкнуться с непосильным долговым бременем”, – констатировала директор-распорядитель.

В то же время обнадеживает, что все правительства мира отреагировали на угрозу, сказала она.

“Нет сомнений, что 2020 год будет исключительно сложным. Если пандемия исчезнет во второй половине года, это позволит постепенно отменить меры по сдерживанию и восстановить экономику. Наше базовое предположение заключается в частичном восстановлении к 2021 году. Но подчеркну: существует огромная неопределенность, многое зависит от переменных факторов, включая продолжительность пандемии”, – резюмировала Георгиева.

23 марта Георгиева оценила потери развивающихся рынков в связи с пандемией в $83 млрд. 27 марта она заявила, что глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, уже начался.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, который привел к сокращению торговли на планете на 10% и первому со времен Второй мировой войны снижению общемирового ВВП.

Всемирная торговая организация прогнозирует падение мировой торговли на уровне 13–32% в 2020 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Великой депрессией называют мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года.