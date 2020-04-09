Джонсон покинул отделение интенсивной терапии

09.04.2020, 23:54, Новости дня

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вечером 9 апреля выписали из отделения интенсивной терапии, где он провел четверо суток. Как сообщает Reuters, об этом говорится в заявлении офиса британского премьера, разосланном по e-mail.

На Даунинг-стрит отметили, что Джонсон вернулся в палату в терапевтическом отделении и остается “под пристальным наблюдением врачей”.

Коронавирус у Джонсона был подтвержден 27 марта, он находился в резиденции на Даунинг-стрит на самоизоляции.

Вечером 5 апреля он был госпитализирован. В офисе политика подчеркивали, что Джонсон обратился в больницу по совету лечащего врача в качестве меры предосторожности: у него около 10 дней сохранялись высокая температура и кашель. 6 апреля главу британского правительства перевели в реанимацию. Согласно заявлениям властей, к аппарату искусственной вентиляции легких Бориса Джонсона не подключали.

Джонсон стал первым лидером крупной державы, заразившимся коронавирусной инфекцией. Его обязанности сейчас временно исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По состоянию на 9 апреля в Великобритании подтверждено инфицирование коронавирусом 65 077 человек, умерло 7978, сообщил департамент здравоохранения и социальной защиты.