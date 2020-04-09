“Хочу стать мамой”: Леди Гага рассекретила планы на будущее

09.04.2020, 23:53, Разное

Леди Гага примерила любимые эпатажные наряды, чтобы украсить майский выпуск модного женского журнала InStyle. В интервью изданию популярная исполнительница рассекретила главные планы на будущее.

Леди Гага не только певица, композитор и актриса, но и активный общественный деятель. Поп-звезда призналась, что основными ее жизненными целями является больше музыки, благотворительность вместе с некоммерческой организацией Born This Way Foundation. Знаменитость планирует больше времени уделять филантропии, намерена собрать команду медиков и заняться финансированием исследований, посвященных хронической, невропатической боли и фибромиалгии.

У 34-летней Леди Гаги очень много надежд и планов. Она готова к замужеству и с радостью родила бы ребенка. “Я очень хочу стать мамой. Ведь это невероятно”, – признается певица. Когда маленький человек появляется на свет, главной задачей родителей должна быть поддержка его жизни, отмечает Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.