 

“Хочу стать мамой”: Леди Гага рассекретила планы на будущее

09.04.2020, 23:53, Разное

Леди Гага примерила любимые эпатажные наряды, чтобы украсить майский выпуск модного женского журнала InStyle. В интервью изданию популярная исполнительница рассекретила главные планы на будущее.
Леди Гага не только певица, композитор и актриса, но и активный общественный деятель. Поп-звезда призналась, что основными ее жизненными целями является больше музыки, благотворительность вместе с некоммерческой организацией Born This Way Foundation. Знаменитость планирует больше времени уделять филантропии, намерена собрать команду медиков и заняться финансированием исследований, посвященных хронической, невропатической боли и фибромиалгии.

У 34-летней Леди Гаги очень много надежд и планов. Она готова к замужеству и с радостью родила бы ребенка. “Я очень хочу стать мамой. Ведь это невероятно”, – признается певица. Когда маленький человек появляется на свет, главной задачей родителей должна быть поддержка его жизни, отмечает Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни

20.02 / В одном из зданий ФСБ зарегистрированы фирмы….

07.04 / Патриарх Кирилл призвал неверующих осмыслить наступивший кризис

02.02 / Наука: Генетики отнимут у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам

10.02 / Народ взбесился из-за звезд-нытиков с маленькой пенсией

02.02 / Мнение: Письмо: “Он занимает высокий пост”

17.02 / В Москве клиент принес в банк купюры с повышенным уровнем радиации

26.02 / Психоделический клип Светланы Лободы на песню «Новый Рим» напугал поклонников

07.02 / Мнение: Возвращение Обамы

13.03 / Мнение: Бюллетени для самообслуживания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска