Роуз Намаюнас снялась с турнира по UFC из-за смерти родственников

09.04.2020, 23:50, Новости дня

Бывшая чемпионка мира по смешанным единоборствам Роуз Намаюнас не примет участие в запланированном на 18 апреля в турнире UFC 249. Роуз снялась с турнира из-за смерти двух родственников от коронавируса.

Роуз Намаюнас должна была встретиться в октагоне с Джессикой Андраде. Но поединок не состоится. Сразу двое родственников Роуз скончались от коронавирусной инфекции, сообщает "Спорт-Экспресс".

Роуз Намаюнас провела 12 боев, в 8 из которых она победила. Джессика Андраде одержала 20 побед и потерпела 8 поражений.