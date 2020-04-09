ВОЗ обнародовала неутешительную статистику по коронавирусу

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09.04.2020, 23:50, Новости дня

В ежедневном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что в течение последних суток число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти на 83 тысячи, что более чем на 9 тысяч превышает статистику предыдущего дня. Количество летальных исходов за сутки выросло на 6 287.

По состоянию на 11:00 по московскому времени 9 апреля было зарегистрировано 1 436 198 заболевших и 85 522 скончавшихся, передает ТАСС. Больше всего заболевших и умерших в Европе: 759 661 и 61 516 случаев соответственно, за сутки число заболевших выросло более чем на 39 тысяч, скончавшихся — на 3 877.

На втором месте – Северная и Южная Америки: там коронавирусом заразились в общей сложности 454 710 человек, 14 775 умерли. В течение суток там зарегистрировано 37 294заболевших и 2 178умерших. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, где выявлены более 115 тысяч заболевших и почти 4 тысячи умерших.

Среди стран мира больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 395 030. На втором месте — Испания (146 690 случаев). Далее следуют Италия (139 422), Германия (108 202) и Китай (83 249).

 



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