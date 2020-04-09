 

Владимир Путин: мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны

09.04.2020, 23:50, Новости дня

Гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и национальные интересы РФ в условиях распространения коронавирусной инфекции. Такую задачу поставил Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза.

Участники общались дистанционно, сообщает телеканал "Россия 24". Президент отметил, что ситуацию как внутри страны, так и за её пределами нужно внимательно анализировать. И принимать адекватные меры.

"Видим, как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбы с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей.

И мы в РФ вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации. Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей. Но одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать всё, что происходит вокруг нас, с тем, чтобы национальные интересы РФ были надежно и абсолютно обеспечены, надежно и абсолютно обеспечены", — сообщил президент России.

В РФ на сегодняшний день зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. 698 человек выздоровели. Самое большое количество инфицированных в Москве — почти 7 тысяч. За сутки в целом по стране — 1459 новых заболевших. Что касается летальных исходов: в утренней сводке оперативного штаба говорилось о 13-ти умерших за сутки и о 76-ти за весь период. Но позже пришли сообщения, что скончались ещё три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Двое — на Кубани, один — в Ямало-Ненецком автономном округе.



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