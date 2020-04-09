Мнение: Российские фермеры задавили Украину… картошкой!

09.04.2020, 23:40, Разное

Вот на что я почти не пишу про Украину – потому что место проклятое и меня достали укроботы, но тут – сам бог велел. Ведь реально аг…, нет, ахрарная сверхдержава реально наложила в шаровары… понятно, что не привыкать, но тут просто эпически.

Вот, хрен с ним, что дебилы страну развалили. Хрен с ним, что теперь из-за вируса их погнали, что из Англии, что из даже Польши. Хрен с ним, что сюда тоже не пустят – теперь у вас там будет весело. Но волшебные умудрились уступить, причем тотально – России… рынок картошки, блин!

«Сейчас цены на картофель на Украине выше, чем в Польше, в среднем на 10 центов США за килограмм, и выше, чем в России – на 20 центов США за килограмм, то есть более чем в два раза», – цитировал их в ноябре прошлого года телеканал ТСН. «…почти половину украинского рынка картофеля за сентябрь – декабрь 2019 года отобрали у них (украинских фермеров – прим. ВЗГЛЯД) Россия и Белоруссия», – подводил итоги Ярмак уже в январе 2020-го.

Страна-агрессор кормит дурачков, а дурачки, тут новость ходила – уже типа готовы, когда им трубу отключат. Но – надеются. Ненавидят нас и хотят наш транзит. Ой и ох.

Поэтому я почти не пишу про Украину – один хрен все будет смешно до слез и до слез печально. А в комментарии на все мои ресурсы и каналы будут набегать хохлобитики с визгами "Ты лучше напиши" и подставьте дальше любую хрень.

У меня только один вопрос и он на тему физики замкнутых пространств и теории сверхплотных материй – как у них это в шароварах умещается, а? А ведь они с этим – еще и скачут!

Счастья вам.