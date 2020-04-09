 

Мнение: Печенегофрения

09.04.2020, 23:36, Разное

Страна продолжает бурно обсуждать печенегов и половцев, упомянутых Путиным в обращенение к народонаселению.

А тут еще Песков поддал жару, заявив, что Путин сам добавил в свое антикоронавирусное выступление пассаж про печенегов и половцев.

И зачем Песков это сказал? Заступился за спичрайтеров, что они не виноваты, что это не они напортачили? Что Путин сам извлек из глубин своей памяти печенегов и половцев? Сам!

Источник: Ирек Муртазин



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