Мнение: Печенегофрения

09.04.2020, 23:36, Разное

Страна продолжает бурно обсуждать печенегов и половцев, упомянутых Путиным в обращенение к народонаселению.

А тут еще Песков поддал жару, заявив, что Путин сам добавил в свое антикоронавирусное выступление пассаж про печенегов и половцев.

И зачем Песков это сказал? Заступился за спичрайтеров, что они не виноваты, что это не они напортачили? Что Путин сам извлек из глубин своей памяти печенегов и половцев? Сам!