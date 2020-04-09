 

США ответили на обвинения со стороны Медведева по СНВ-3

09.04.2020, 23:30, Новости дня

Госдеп прокомментировал заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что США создают препятствия для продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В Госдепе сказали, что США «оценивают возможность продления» СНВ-3, «учитывая те угрозы», с которыми приходится «сталкиваться сегодня, меняющуюся обстановку в области безопасности», а также заявление Москвы «о том, что у нее нет предварительных условий для продления», передает ТАСС.

Напомним, Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления СНВ-3, словно пытаясь сорвать продление документа.

Позицию Госдепа о «присоединении к СНВ-3 Китая», а также о «распространении договора в нынешнем виде на новейшие российские вооружения» Медведев назвал «нереалистичной».

Россия призвала США к скорейшему продлению СНВ-3.



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