 

Россия и Саудовская Аравия собрались сократить добычу нефти равными квотами

09.04.2020, 23:30, Новости дня

Проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей.

Как следует из документа, в мае-июне они должны будут сократить добычу нефти равными квотами с 11 млн баррелей в сутки до 8,5 млн баррелей, передает ТАСС.

Крупные квоты предусмотрены для ряда других стран. Ирак должен снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, ОАЭ – на 0,7 млн, Нигерия – на 0,42 млн, Мексика – на 0,4.

В целом государства ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей. Добыча нефти должна снизиться с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки, для каждой страны снижение составит 23%.

Напомним, Мексика выступила против таких условий и выразила намерение выйти из ОПЕК+.

Переговоры продолжаются.



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