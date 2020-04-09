 

Эмбер Херд может грозить тюрьма за клевету на Джонни Деппа

09.04.2020, 23:30, Разное

Актрису Эмбер Херд могут посадить в тюрьму на три года, если юристы ее бывшего супруга Джонни Деппа докажут в суде, что предоставленные ею доказательства будто бы нанесенных побоев со стороны актера являются ненастоящими. Речь идет о последствиях драки четырехлетней давности.
Дело развернулось вокруг синяков, которые Джонни Депп якобы оставил Эмбер Херд в результате конфликта в 2016 году. Адвокаты артиста не раз сообщали прежде, что следы побоев нанесла именно ему бывшая супруга. Для доказательства представители звезды призвали привлечь к делу как очевидца коллегу «Джека-Воробья» Джеймса Франко, встречавшегося с Херд после предполагаемой атаки Деппа. Франко изъявил готовность предоставить показания на условиях полной анонимности, отметив, что при утечке расшифровок его опроса он потребует немалую компенсацию.

Об угрозе тюремного наказания для актрисы рассказали юристы, ссылаясь на 141 статью уголовного кодекса Калифорнии, по которой противозаконно устанавливать, изменять, скрывать и размещать всевозможные физические объекты с желанием привлечь кого-то к ответственности. В случае с Эмбер Херд адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» могут обратиться к статье 132, которая оговаривает ответственность за неправдивые доказательства. По словам специалистов, наказать то или иное лицо можно даже в том случае, если оно всего лишь планировало подготовить лже-материалы для суда.

Прежде сообщалось, что юристы Деппа предоставили суду запись разговора бывших мужа и жены, где актриса заявила, что смогла ударить супруга дверью по лицу. При этом она принесла свои извинения, сказав, что не хотела травмировать его. Эмбер Херд отметила, так пыталась защититься от нападок бывшего спутника жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Скандалы: Загадочное переоснащение «Академика Черского»

07.04 / Пост-коронавирусный мировой порядок и «новый триумвират» Си — Трамп — Путин

13.03 / Полина Гагарина, Дима Билан, Агата Муцениеце и другие на премьере мультфильма “Тролли. Мировой тур”

21.03 / Мишустин призвал прокуратуру проверять предприятия, пользующиеся шумихой вокруг коронавируса

22.03 / Митя Фомин купил сестре поместье в Италии

07.03 / Мнение: Чем бизнесмен отличается от кондуктора трамвая

28.03 / За сутки в России выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

25.03 / Каким будет мир после коронавирусной пандемии

16.02 / Мнение: Письмо: “Есть ли выход кроме психотропных препаратов и операции?”

06.02 / Джунгария: таинственный враг России и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска