N-TV – Москва и Эр-Рияд договорились о сокращении добычи нефти

09.04.2020, 23:25, Новости дня

Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения по сокращению объёмов добычи нефти, пишет немецкий телеканал N-TV. В апреле Эр-Рияд уменьшит ежедневные добычи на 4 миллионов баррелей, а Москва — на 2 миллионов баррелей. Решение ещё должно получить одобрение Ирака и других добывающих стран.



Reuters

По информации внутренних источников, Эр-Рияд и Москва договорились ограничить добычу нефти, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Саудовская Аравия и Россия, очевидно, достигли соглашения по сокращению объёмов добычи нефти, отмечает телеканал. В апреле Саудовская Аравия будет ежедневно добывать на 4 миллионов баррелей меньше, а РФ — на 2 миллионов баррелей. В целом производители нефти будут стремиться к сокращению на 10 миллионов баррелей в день. Ирак и другие важные добывающие страны должны одобрить это снижение объёмов добычи. Одновременно с этим саудовцы и другие страны работают над тем, чтобы продолжить сокращать добычи и выйти на 200 миллионов баррелей, сообщается в статье.

В преддверии встречи российское правительство уже заявило о готовности сократить ежедневные объёмы добычи, что поддержало стабилизацию цен на нефть за последнее время. Встреча министров энергетики «Большой двадцатки» под председательством Саудовской Аравии может пройти в пятницу. Спад спроса на нефть, вызванный эпидемией коронавируса, пока сохраняется. Эксперты по рынку говорят о том, что в некоторых регионах спад составил 70%.

Согласно правительственным данным, в США сейчас присутствует спрос всего на 14,4 миллионов баррелей в день. Это низший уровень спроса с 1990 года. Сильное снижение на фоне ограничений в целом проявляется во многих странах: обычно мир расходует около 100 миллионов баррелей нефти в день, но в последнее время продавцы нефти говорят о мировом спросе всего лишь на 65 миллионов баррелей в день.

Цены на нефть в последнее время продолжали повышаться, что связано с надеждами на достижение соглашения, несмотря на по-прежнему низкий спрос. В понедельник баррель (159 л) нефти марки Brent за поставку в июне стоил $33,14, что на 30 центов больше предыдущего дня. Цена за баррель американской нефти WTI за поставку в мае поднялась на 72 цента и составила $25,81, пишет немецкий телеканал N-TV.