В Украине встретят пасхальные праздники дома

09.04.2020, 23:20, Новости дня

КИЕВ – Большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект «Пасха дома», когда богослужения можно посмотреть в трансляции. Об этом 9 апреля шла речь на совещании при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, до семидесяти граждан республики поддерживают карантинные мероприятия и только три процента собираются посетить церковь.

«Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и три процента верующих не подвергались опасности», – сказал президент Владимир Зеленский.

На совещании было сказано, что в Украину прибыло еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом.

Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.

«Было принято решение проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. В случае отсутствия в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования», – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89 процентов утвердительно ответили на вопрос, используют ли они средства защиты, а каждый второй – применяет дезинфекторы.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера 8 апреля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин.

Во время встречи стороны уделили «первоочередное внимание» теме противодействия пандемии коронавируса.

«Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, на котором должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом», – подчеркивается в информации на сайте украинского лидера.

К 9 апреля – 1892 случая заболевания

Как сообщает УНИАН, к 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая выявления коронавируса, новых заболеваний – 224 за сутки, умерших – 57, 45 – выздоровевших.

В УГКЦ призвали праздновать дома

Предстоятель Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), митрополит Святослав Шевчук призвал не приносить в церковь пасхальные корзинки. Об этом блаженнейший Святослав сказал в своем видеообращении, сообщает Корреспондент.net.

«Первое – это освобождение от церковной заповеди, которая нам говорит каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами церковь снимает эту обязанность и зовет вас оставаться дома», – сказал глава УГКЦ.

О пасхальных праздниках дома

В условиях распространения коронавируса в стране, лучшее, что может быть – это встретить Пасху дома, считает директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко.

«Как у нас обычно готовятся к Пасхе? Общественное восприятие Пасхи не имеет никакого отношения к религиозным традициям этого праздника. Для многих – это еще один выходной, и повод весело провести время с родными и близкими, с алкоголем, шашлыками, в кругу друзей, и на природе», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Пархоменко отмечает, что Украина в данном вопросе – провести Пасху дома – придерживается европейских стандартов в условиях коронавирусной пандемии.

«В Европе так же будет ограничен доступ на мероприятия и празднование в культовых местах. Для нынешних религиозных праздников – это вынужденная мера», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

В тоже время, его тревожит поведение некоторых соотечественников.

«Сегодня граждане так же продолжают массово ходить без масок, собираются компаниями, я это вижу каждый день из своего окна. В таких случаях нужно вводить штрафные санкции. И нужно понимать, что многие ограничения верны, особенно, для тех мест, где много заболевших», – отмечает он.

Вместе с тем политолог считает, что власть, прибегнув к усилению карантина, в тоже время, по некоторым пунктами нарушила конституционные права граждан.

«Например, норма ходить с паспортом. Это грубое нарушение прав, которые прописаны в Конституции и штрафовать гражданина за то, что он вышел без паспорта или документа – никто не имеет права. А то, что есть сомнения, что данный гражданин без паспорта нарушил правила самоизоляции, – это работа полиции проверять, так ли это на самом деле, а не обязывать всех ходить с паспортами на улицах», – говорит Сергей Пархоменко.

По его словам, данная мера может быть применена в случае введения военного или чрезвычайного положения.

«Но тем не менее, нужно понимать, что есть законы, которые граждане должны выполнять», – резюмирует Сергей Пархоменко.

Религия и права граждан и государства

Обозреватель Украинской службы «Радио Свобода», директор общественной организации Центр религиозной безопасности Дмитрий Горевой считает, что традиционно у украинцев всегда была возможность, или присутствовать лично на религиозных праздниках, или смотреть онлайн и по телевизору трансляции различных церковных служб.

«Это происходит из года в год и те, кто по разным причинам не идут в церковь, смотрят трансляцию, или при помощи других коммуникационных возможностей. В Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав призвал верующих посмотреть пасхальный обряд онлайн. И в этом нет ничего удивительного. Верующие, по словам митрополита Святослава, могут сами окропить пасхальную еду святой водой», – говорит Дмитрий Горевой корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, также в небольших населенных пунктах рассматривается возможность «проезда» священников по улицам, где возле домов верующие выставят пасхальную еду для освящения.

«Однако в вопросе церковно-государственных отношений, конечно, у всех граждан есть право на свободу вероисповедания, религиозные свободы. Но не нужно забывать, что у государства также есть право на ограничение свободы, если при той или иной ситуации будет угроза жизни граждан», – отмечает Дмитрий Горевой.

Он подчеркивает, что к такому праву относится ситуация, когда власть должна использовать максимальные механизмы для защиты жизни и здоровья населения.