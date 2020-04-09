Папа римский назвал «святыми» врачей, медсестер и священников, помогающих пациентам с коронавирусом

09.04.2020, 23:20, Новости дня

Папа римский Франциск провел мессу по случаю Великого четверга в пустом соборе св. Петра, выступив с щедрыми похвалами в адрес врачей, медсестер и священников, которые, рискуя собственной жизнью, помогают жертвам коронавируса.

Обычно на мессу, посвященную Тайной вечере, в соборе собирается до 10000 человек, в том числе кардиналы, епископы и простые верующие.

Однако в связи с ограничительными мерами на этот раз в соборе было всего около двадцати человек – несколько помощников, монахини и хор в сокращенном составе.

Служба транслировалась в прямом эфире по телевидению и по Интернету.

Понтифик отметил, что за последние дни в Италии скончались более 60 священников, которые заботились о больных в больницах, и назвал их, а также врачей и медсестер, «святыми».

В Италии коронавирус унес более 18000 жизней – больше, чем в любой другой стране мира. Число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 143 000. По этому показателю Италия занимает третье место в мире после США и Испании.

По данным врачебной ассоциации Италии, более 100 из скончавшихся – врачи.

Иностранные дипломаты из более 180 стран, которые должны были присутствовать на мессе, организовали фонд в поддержку сбора средств, который проводит Итальянская епископальная конференция, чтобы помочь больницам.

Церкви в большинстве стран мира в пасхальную неделю также проводят службы без аудитории.

Крестный путь, который проводится в Страстную пятницу у стен Колизея в Риме, впервые за много десятилетий отменен. Понтифик проведет Крестный путь в уменьшенном формате в одном из помещений собора св. Петра.