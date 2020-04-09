Вскрылись подробности новой нефтяной сделки России и ОПЕК

09.04.2020, 23:10, Разное

Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны на переговорах в формате ОПЕК+ договорились о новой сделке сроком на два месяца, сообщают влиятельные телеграм-каналы. Добыча черного золота будет сокращена на 10 миллионов баррелей в сутки.

С июля по декабрь текущего года сокращение составит восемь миллионов баррелей в сутки. А с января следующего года – шесть миллионов.

Ранее цены на нефть упали на фоне распространения коронавируса. Стоимость североморской марки Brent падала ниже 20 долларов за баррель.