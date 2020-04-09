В Google заявили о росте популярности дронов для доставки товаров

09.04.2020, 23:09, Разное

Сотрудники материнской компании Google Alphabet рассказали об увеличении востребованности сервиса доставки летающими беспилотниками разных товаров в связи с коронавирусом. Соответственным материалом поделились работники издания Business Insider.

Представители сервиса Google Wing заявили, что с недавних пор принялись подписывать соглашения с большой численностью новых партнеров, в том числе со всевозможными розничными продавцами, аптеками и продуктовыми торговыми точками. В этом случае необходимо отметить, Wing является на текущий момент единственным функционирующим сервисом по доставке дронами-беспилотниками разной продукции. Работает он как в пределах США, так и в Финляндии и Австралии. В корпорации рассказали, что в большинстве случаев покупатели заказывают медицинские препараты без рецепта, детские изделия и туалетную бумагу.

Wing для доставки применяет крылатые мультикоптеры, которые способны перемещаться со скоростью 100 км/ч, а все заказы операторы принимают в мобильном приложении. Когда сотрудники маркета заявляют, что тот или иной товар готов, беспилотник отправляется за ним с точки дислокации. Забрав покупку и долетев с ней по нужного места, устройство снижается и опускает груз с высоты семь метров на тросе на поверхность. Ему при этом достаточно свободного участка размером с подстилку, обычно применяемую на пикниках.

Когда большая часть населения районов, где задействован Wing, перешла на режим самоизоляции, стали иными и запросы. К примеру, на территории Австралии потребовалось оперативно договориться с местными продуктовыми магазинами из-за желания людей приобретать молоко и хлебобулочные изделия. Ведутся дебаты с ритейлерами касательно их подключения к системе в Вирджинии.