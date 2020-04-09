 

Мнение: Слетал по медицинским вопросам

09.04.2020, 23:07, Разное

У нас новый случай заражения в Севастополе.
Человек 1 апреля слетал на день в Москву "по медицинским вопросам". В результате, сейчас ищут как других пассажиров рейса WZ-307 (сам пару раз им летал в Москву) – их там более 80 человек летело, так и тех, с кем заболевший контактировал после 1-го апреля (а это может быть дофига людей).
Больницу №3, куда сначала привезли больного (потом его увезли в инфекционку), перевели в режим обсерватора минимум на 2 недели.
После этого было анонсировано официальное продление карантина до 19 апреля (с возможностью дальнейшей пролонгации).

Слетал, понимаешь…

Источник: Colonel Cassad



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