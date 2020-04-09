Рассадник новых граждан

09.04.2020, 23:06, Разное

Несмотря на режим самоизоляции, в Ростовской области продолжается массовая выдача паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР».

Автобусы с желающими получить российский паспорт зафиксированы в Красном Сулине (80 км от Ростова-на-Дону). Это вызывает удивление у местных жителей, которых власти региона в условиях «повышенной готовности к ЧС» просят лишний раз не выходить из дома и грозят штрафами за проживание не по месту регистрации.

Выдача российских паспортов «гражданам» непризнанных Луганской и Донецкой народных республик в Ростовской области ведется с лета 2019 года. По данным МВД на 6 марта, российское гражданство уже получили 225 тысяч жителей юго-востока Украины.

Только с начала года, по информации ТАСС, паспорта оформили 60 тысяч человек.

Специально для работы с жителями непризнанных «ЛНР» и «ДНР» в приграничных населенных пунктах Ростовской области открыты пункты оформления документов. Туда граждане Украины приезжают получать готовые паспорта. Сбор необходимых для этого документов ведется на территории непризнанных республик местными органами власти.

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В Красном Сулине пункт выдачи паспортов жителям непризнанных республик начал работать 20 декабря. До этого два таких же подразделения УФМС были открыты в Новошахтинске и селе Покровское Неклиновского района. Но они не справлялись с наплывом желающих. В конце прошлого года РФ выделила 144 миллиона рублей на организацию работы четырех таких пунктов, еще один работает в Гукове.

Донецкая область. Контрольно-пропускной пункт «Успенка» на границе с Россией. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В связи с пандемией коронавируса с 18 марта РФ запретила въезд иностранным гражданам на свою территорию, за исключением небольшого числа специалистов, включая сотрудников консульских служб. Однако для жителей непризнанных республик было сделано исключение: на территорию РФ разрешили въезжать тем, у кого есть российский паспорт, и у кого в украинском паспорте или паспорте «ЛНР–ДНР» есть отметка о постоянном проживании на территориях, неподконтрольных Киеву. С введением в регионе «режима повышенной готовности к ЧС» выдача паспортов украинцам не прекратилась.

Так, жители Красного Сулина регулярно фиксируют прибытие из непризнанных республик автобусов, в которых жителей «ЛНР» и «ДНР» массово привозят для получения российских документов.

— На улицу Фурманова в Красном Сулине их привозят централизованно, на автобусах с пункта пропуска в Новошахинске. Привозят не по 10–20 человек, а по многу, — рассказал «Новой» местный житель Андрей.

В подтверждение сказанного он прислал видео (имеется в редакции). На нем видно, как более полутора десятков человек стоят на улице возле пункта выдачи паспортов; там же припаркованы два туристических автобуса; в автобусах тоже есть люди.

— В области введен режим самоизоляции, границы закрыты, а их все равно везут, — возмущается местный житель. — Я только сегодня видел два припаркованных автобуса, и еще один ехал туда же — мне навстречу.

Сколько людей при этом было в самом здании — непонятно, но видно, что речь идет о сотне как минимум.

Местные жители, конечно, недовольны. Нам работать нельзя, из домов выходить не дают, полиция останавливает, угрожает штрафами. Член моей семьи уже получил протокол от сотрудников ГИБДД за то, что выехал из дома по делам. А тут возят людей туда-сюда. Что за спешка в условиях пандемии?

Люди в масках на контрольно-пропускном пункте ЛНР «Станица Луганская». Фото: Александр Река / ТАСС

Всего до конца 2020 года российское гражданство смогут получить около 800 тысяч жителей непризнанных республик. Об этом в начале марта сказал заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Если руководство Луганской и Донецкой республик решит вопросы материальной поддержки, я думаю, что до конца года 600–800 тысяч жителей республик станут полноправными гражданами Российской Федерации, — цитирует Водолацкого ТАСС.

Между тем правительство Ростовской области выпустило пояснения по поводу наказаний за нарушение режима самоизоляции в регионе.

В частности, чиновники напомнили жителям региона о необходимости проживать по месту регистрации и заявили, что нарушители закона будут обязаны доказывать свою невиновность.

— Статья 19.15.1. КоАП РФ предусматривает возможность привлечения к административной ответственности за проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации.

Примечание к указанной статье действительно закрепляет случаи освобождения от такой ответственности: например, если он «проживает без регистрации по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в соответствующем населенном пункте субъекта Российской Федерации, если он зарегистрирован по месту жительства в другом жилом помещении, находящемся в том же или ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации», — убеждены юристы правительства Ростовской области.

— Но указанный факт подлежит доказыванию гражданином, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. И для реализации механизма освобождения от ответственности необходимо представить убедительные доказательства, подтверждающие проживание по одному адресу, а регистрацию — по другому. И только уполномоченное рассматривать дело об административном правонарушении лицо (а применительно к статье 19.15.1 КоАП РФ ими являются старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции) оценивает представленные материалы и приходит к выводу о наличии и достаточности оснований для освобождения от административной ответственности.

Елена Романова

Собкор «Новой»