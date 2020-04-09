Личное: Рудковская: спросить Лену Миро!

09.04.2020, 22:58, Разное

55-летняя владелица наркопитомца баба Яга сидит, как и все сейчас, в изоляции. Нет, ну а что? Правильно делает — по возрасту она, знаете ли, уже в группе особого риска.

Всё было бы хорошо, если б не алкоголь. Синька до добра ещё никого не доводила.



Фото: Соцсети

Баба Яга устроила алкогольный «тройничок» с подружками. Кто они, положа руку на сердце, я даже не знаю.

Какие-то очередные успешные письки, наверное. Одна похожа на постаревшую вдруг Лену Перминову, имеющую в прошлом уголовное дело за наркоту, вторая — вылитая Ульянка Сергиенко, только лет на 10 постарше.

Короче, в чём суть? Бабки напились и стали говорить, что хорошо относятся к критике. Ко всей критике, но — ох, ведь обидно! — кроме моей.

Посмотрите коротенькое видео, я специально для вас его сделала:

Видео: Соцсети

Целый час бабки держались, пили винишко, делали хорошую мину при плохой игре, но как услышали заклинание «Лена Миро», так им и сорвало крышечку:

— Я бы хотела поговорить с Леной Миро! Ты меня уважаешь? За что ты меня не уважаешь?! — пьяно икая заверещала баба Яга.

— Сисьтиматищески это делает, — вторит писькина бабка, похожая на Перминову.

— Всё дело в бабках, — предположила потрёпанная жизнью женщина, похожая на старую Сергиенко.

К сожалению, на этом моменте трансляцию прервали, а жаль. Поддатых кошёлок видимо окончательно понесло, и я бы с удовольствием посмотрела ещё, как их штырит.

Я понимаю, что каждое утро бабы Яги и всех прочих дам полусвета начинается с чтения моего прекрасного блога.

Это — хорошо, потому что мнение адекватного человека всегда на пользу. Но это одновременно и плохо — что ж так бабок штормит? Они все такие успешные, а оторваться от чтения Лены Миро не могут.

Конечно, слышать правду, хоть и очень хочется, порой нелегко. Мечтаешь убить негодяйку, спросить меня: зачем же ты, Лена, пишешь такое?!

Посадить сначала напротив себя. Потом посадить в полицию или назначить вознаграждение за мою голову, чтобы убили.

Но, баб Ян, давай вернёмся в реальность из твоего запоя?

Руки коротки меня достать. Ты ведь пробовала уже несколько раз, помнишь, что из этого вышло? Тебя послали на хер с твоими претензиями и бандиты, и адвокаты, и даже полиция, а знающие люди намекнули, что сама огребёшь проблем.

И о проблемах — вот лично ты, Ян, уже наговорила на статью, и то, что ты не сидишь пока на нарах, это потому что я добрая.

По поводу «а поговорить бы!», я ведь передала тебе через редакцию CNS, что готова встретиться. Всего 15 миллионов, и я — целый час твоя. Пытай меня вопросами, можешь даже поплакать, припав на грудь, пожаловаться на трудную жизнь — на все твои пьяные вопросы я готова ответить.

Помочь. Вразумить. Дать совет.

Впрочем, я могу бесплатно и не вставая с кресла исполнить твою мечту. Ты хочешь знать, почему ты от меня огребаешь?

Посты о тебе, как и об Оксане Лаврентьевой, самые непопулярные в блоге. Так что, как ты понимаешь, дело не в трафике, а совсем в другом — на примере твоей редкой мерзости я показываю людям, как нельзя жить.

Я отвечу — по пунктам, максимально доступно, чтобы даже пьяный мозг полученную информацию принял:

1) Ты отжала ребёнка у родной матери. Это — самый твой тяжкий грех, не имеющий никаких оправданий.

2) Ты издеваешься на своим собственным сыном — Гномиком. Дала ему обидную кличку, сажаешь его в чулан. Вместо счастливого детства, ребёнок гробит себя и свою психику из-за твоих идиотских амбиций — он уже ведёт себя реально неадекватно и закатывает истерики.

3) Ты просто смешна на своих сундуках Луи Виттон. Хочешь совсем уж правду? Я раньше любила этот бренд, но видя его на тебе, меня стало тошнить.

4) Ты глупо скрываешь свой реальный возраст — я понимаю, почему это делают все проститутки. Никто не хочет бабушку трахать за деньги. Но, Ян, ты уже вышла на пенсию — почему тогда ты с пеной у рта всем врёшь? Ты реально настолько тупая, что думаешь о себе, как о женщине?!

5) Я не люблю Батурина — он омерзителен, но твой развод с ним, твоё поведение, твоя низость тогда зашкаливала. Неважно, кем был твой муж, но он вытащил тебя из сауны, дал денег, а ты неблагодарно отгрызла ему руку по локоть.

Неблагодарность — тяжкий грех. Издевательства над детьми — грех ещё больший. Про враньё и не говорю — на фоне всего остального, это уже ерунда.

При этом всём, ты называешь себя достойным человеком — серьёзно? На твоём примере, дорогая Яночка, я показываю людям, как нельзя вести себя в жизни. Несмотря на то, что ты абсолютно неинтересна аудитории, посты о тебе дают самый низкий трафик, я писала, пишу и буду писать о тебе, потому что более двуличного, глупого, аморального человека я не встречала.

Всосала? Иди напейся теперь. И прекрати издеваться над наркопитомцем.