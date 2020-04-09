Саша Савельева продемонстрировала красивую спину и стройные ноги в «платье из пиджака» мужа

09.04.2020, 22:53, Разное

Саша Савельева приняла участие в популярном «короначеллендже». Она продемонстрировала стройные ноги и красивую фигуру в «платье из пиджака» мужа.

На своей странице в Instagram Саша Савельева разместила необычную серию фотографий. Звезда надела пиджак супруга наоборот. Так как на карантине знаменитости проводят время по-разному, вокалистка приняла участие в челлендже. Также она написала, что примерила платье из подушки, мастерила костюм из штор и пальто из одеяла.

Артистка спросила, чем подписчики занимаются в самоизоляции. Фанаты написали Саше Савельевой много комментариев, похвалив за оригинальность. Также вспомнили, что пиджак наоборот надевала и Селин Дион.