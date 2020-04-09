 

Саша Савельева продемонстрировала красивую спину и стройные ноги в «платье из пиджака» мужа

09.04.2020, 22:53, Разное

Саша Савельева приняла участие в популярном «короначеллендже». Она продемонстрировала стройные ноги и красивую фигуру в «платье из пиджака» мужа.
На своей странице в Instagram Саша Савельева разместила необычную серию фотографий. Звезда надела пиджак супруга наоборот. Так как на карантине знаменитости проводят время по-разному, вокалистка приняла участие в челлендже. Также она написала, что примерила платье из подушки, мастерила костюм из штор и пальто из одеяла.

Артистка спросила, чем подписчики занимаются в самоизоляции. Фанаты написали Саше Савельевой много комментариев, похвалив за оригинальность. Также вспомнили, что пиджак наоборот надевала и Селин Дион.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Евгения Добровольская называет себя «бабушкой по телефону»

08.03 / Эд Ширан набил татуировку в честь будущих детей

09.03 / Мнение: С 8 марта! Пусть Сталин не испортит вам праздник!

18.04 / Мнение: Сижу теперь как дурак фрустрированный

27.03 / Скандалы: Наркобарон из ФСКН взялся за старое

18.03 / Яна Рудковская рассказала о знакомом, выздоровевшем после коронавируса

04.03 / В Киргизии погибли 7 человек в ночном ДТП

17.02 / Катя Лель опубликовала фото с 65-летним мужем во время отдыха на Бали

01.04 / Мнение: Черепа, соски и одуванчики: ребус, нарисованный для красоты

05.03 / Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска