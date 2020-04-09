Пульмонолог проанализировал тесты Малышевой на подверженность коронавирусу

09.04.2020, 22:48, Новости дня

Тесты на устойчивость легких к осложнениям при коронавирусе телеведущей Елены Малышевой не бессмысленны, но и полностью ориентироваться на них нельзя, сообщил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

Ранее телеврач Елена Малышева заявила, что в домашних условиях возможно определить способность легких человека «пережить» коронавирус. Так, телеведущая предлагает каждому пройти три теста. Если какой-то из них выполнить не удается, то есть вероятность, что человек находится в группе риска.

В первом тесте врач предлагает обхватить руками свою шею. Если это сделать не удается, то у человека, вероятно, есть ожирение, а также храп и остановка дыхания во сне.

«Совсем бессмысленными эти тесты назвать нельзя, но и говорить, что на них как-то всерьез можно ориентироваться, я бы тоже не стал. Разберем по порядку. Первый: окружность шеи – это один из предикторов и факторов риска того, что у человека может быть апноэ сна (остановки дыхания во сне). Но фактор риска – это не диагноз, по нему нельзя определить какую-либо болезнь. Кроме того, при апноэ сна гораздо большее значение имеет регулярный громкий храп», – говорит Пальман.

Врач отмечает, что на сегодняшний день специалисты считают, что апноэ сна не является каким-то фактором риска возникновения или более тяжелого течения коронавируса нового типа.

Во втором тесте телеврач предлагает надуть шарик одним вдохом. Если его диаметр будет составлять менее 15 сантиметров, то у человека, предположительно, имеются какие-то заболевания легких.

«Вероятно, из всех перечисленных тестов этот может больше всех о чем-то говорить, но все равно это достаточно грубый способ оценки легочных объемов, так как результат во многом зависит и от возраста, и от пола, и от конституции человека», – рассказывает Пальман.

При этом пульмонолог подтверждает, что маленький объем легких потенциально может свидетельствовать о каких-то легочных болезнях. А если у человека все-таки и вправду есть какие-то заболевания легких, то коронавирусная инфекция нового типа у них может протекать тяжелее и с большими рисками. В любом случае, врач не рекомендует паниковать, если диаметр шарика не будет соответствовать 15 сантиметрам.

Третий тест Малышевой заключается в том, чтобы соединить друг с другом свои согнутые указательные пальцы рук. Если у ногтевой пластины они расходятся, то человек, вероятно, имеет хронические заболевания легких.

«Что касается третьего теста, то есть такой симптом «часовых стекол», когда ногти из плоских превращаются в выпуклые и напоминают по форме часовое стекло на старых карманных часах. Это нередко сопровождает какие-то хронические заболевания легких. Но опять же, это один из симптомов, и думать, что человек болен, только исходя из этого признака, неправильно», – считает Пальман.

Если говорить о симптомах, которые чаще встречаются при респираторных проблемах, то это кашель – сухой или с мокротой, отдышка при физических нагрузках или хрипы при дыхании на более-менее регулярной основе, продолжает врач.

Также важны привычка курить или работы на вредном производстве. Все это — косвенные признаки, которые в первую очередь стоит учитывать, оценивая вероятность того, что при обследовании могут быть выявлены какие-то заболевания легких.

Ранее Малышева назвала лекарства, эффективность которых против коронавируса была доказана в ходе клинических опытов, но все эти препараты должны использовать врачи.