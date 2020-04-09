Вирусолог рассказал о возможных последствиях COVID-19 для переболевших

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09.04.2020, 22:48, Новости дня

У человека, переболевшего коронавирусом, впоследствии может быть поражение легких, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Российские вирусологи предупредили, что коронавирус нового типа может привести к некрозу мозга. Они объясняют, что вирус в некоторых случаях способен разрушать ткани головного мозга, что может вызвать неврологические осложнения, не затрагивая легкие. Например, потеря обоняния может говорить о нарушении работы мозга.

«Я знаю точно то, что после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, у него может быть поражение легких (фиброз), что впоследствии приводит к нарушениям дыхательной функции. Это может быть даже у тех, кто переносил болезнь в легкой форме», – говорит Зверев.

При этом вирусолог отмечает, что если человек следует всем рекомендациям врача, то вероятность того, что он перенесет болезнь без последствий, повышается.

Ранее кардиологи в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказали, что у перенесших новый коронавирус в тяжелой форме могут после выздоровления возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой.



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