Во Франции были обнаружены элементы самой древней веревки на Земле

09.04.2020, 22:41, Новости дня

В неандертальской французской пещере ученые обнаружили фрагменты растительных волокон, которые были сплетены в веревку.

Ученые установили, что такой веревкой пользовались первые жители Европы 41 000 лет назад. Специалисты обнаружили, что неандертальцы не только научились использовать переплетенные волокна, но и разбирались в том, как они устроены. Это указывает на то, что неандертальцы могли осваивать сложные технологии и владели азами математики.

По предположениям ученых, волокна найденной веревки были сделаны из нижних слоев коры хвойных деревьев.