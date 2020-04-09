 

Во Франции были обнаружены элементы самой древней веревки на Земле

09.04.2020, 22:41, Новости дня

В неандертальской французской пещере ученые обнаружили фрагменты растительных волокон, которые были сплетены в веревку.

Ученые установили, что такой веревкой пользовались первые жители Европы 41 000 лет назад. Специалисты обнаружили, что неандертальцы не только научились использовать переплетенные волокна, но и разбирались в том, как они устроены. Это указывает на то, что неандертальцы могли осваивать сложные технологии и владели азами математики.

По предположениям ученых, волокна найденной веревки были сделаны из нижних слоев коры хвойных деревьев.



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