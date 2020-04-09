На молекулярном уровне ученые отследили способность серебра убивать бактерии

09.04.2020, 22:40, Новости дня

Группа ученых приняла решение измерить антимикробные свойства серебра с помощью особого метода.

Во время работы специалисты использовали усовершенствованный метод визуализации под названием фотоактивированная локализационная микроскопия с отслеживанием одиночных частиц. Такой метод помог экспертам в процессе наблюдения и отслеживания определенного белка, который был обнаружен в бактериях кишечной палочки.

По мнению ученых, такой процесс должен замедлить белок. Но результаты исследования показали, что он его только ускорил. Ионы серебра разделили парные нити ДНК в бактериях. Это привело к тому, что связь между ДНК и белком стала слабее.