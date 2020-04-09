Украина не ищет прямого диалога с “ЛДНР” – Кулеба

09.04.2020, 22:40, Новости дня

Официальный Киев не ищет прямого диалога с представителями террористических группировок “ЛДНР”. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение создать в рамках контактной группы консультативный совет с участием представителей ОРДЛО.

“Во-первых, как я сказал, Украина будет настаивать на нынешней структуре контактной группы, которая состоит из трех актеров: России, Украины, ОБСЕ. Все остальное – это предмет для внутреннего структурирования в середине контактной группы. Но мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском. Мы должны взаимодействовать с ними и говорить только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать отдельные пункты Минских соглашений”, – отметил министр.

По его словам, идея консультативного совета состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями боевиков, но “заставит наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом”.

“Я никогда не соглашусь как министр на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми “представителями Донецка и Луганска”. Все остальное – это пространство для искусства дипломатии. Но существуют определенные красные линии, которые я не перейду как министр иностранных дел или гражданин Украины. И это одна из них”, – заключил Кулеба.

Договоренность о создании так называемого консультативного совета была достигнута в Минске 11 марта этого года. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только “представители гражданского общества”, а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.