Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн, Россия и ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. Главное за день

09.04.2020, 22:40, Новости дня

Коронавирус. Мир

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек. Больше половины заболевших приходится на четыре страны: Соединенные Штаты, Испанию, Италию и Германию.

Коронавирус. Украина

Число заболевших COVID-19 в Украине достигло 1892 (суточный прирост – 224, наивысший показатель с начала вспышки). Умерло 57 человек, вылечилось 45. К аппаратам искусственной вентиляции легких в стране подключено 38 пациентов.

Вспышка в УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре за сутки выявили 26 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также заболел настоятель киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона.

Опрос о запретах

Около трети украинцев не поддерживают запрет на посещение парков и скверов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Среди карантинных мер наибольшую поддержку получила отмена массовых мероприятий, а также запрет детям до 14 лет выходить на улицу без сопровождения родителей или опекунов.

Комендантский час

Правительство Украины рассматривает возможность введения комендантского часа в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии, может быть продлен до мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия преодолели разногласия и готовы заключить глобальную сделку, согласно которой суточная добыча нефти может быть уменьшена совокупно на 20 млн баррелей, сообщило агентство Reuters.