“Русский репортер” закрывается

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09.04.2020, 22:32, Новости дня

Журнал "Русский репортер" прекратил свое существование.

Об этом общественность проинформировала редакция издания на своей странице в "Вконтакте".

 

Сообщается, что представители учредителя прислали сообщение о расторжении трудовых договоров.

Отмечается, что прекращение деятельности "Русского репортера" связано с потерей в конце марта 2020 года крупного источника финансирования, ситуацию также усугубили дальнейшие события в экономике, связанные с пандемией коронавирусной пневмонии.

Главный редактор журнала Виталий Лейбин на своей странице в Facebook подтвердил, что издание закрыто, отметив, что "Русский репортер" был хорошим и любимым".

"Русский репортер", входивший в медиахолдинг "Эксперт", издавался с 2007 года.



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