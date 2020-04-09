 

В Москве будут штрафовать водителей за передвижение на личном транспорте

09.04.2020, 22:32, Новости дня

Жителей Москвы, которые передвигаются на личном транспорте и нарушают карантин, с 10 апреля начнут штрафовать. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, ссылаясь на столичного мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что машины тех, кто обязан соблюдать карантин, находятся под наблюдением. Тех, кто разъезжает по городу, нарушая режим, с завтрашнего дня будут "жестко наказывать".

Данная мера затронет только тех, кто находится на официальном карантине. Имеются в виду граждане, заболевшие коронавирусом и находящиеся на домашнем лечении. Также оштрафовать могут контактировавших с ними близких родственников и людей, вернувшихся из-за границы.

Собянин отметил, что фиксируется любой выход граждан из подъезда. Если раньше такие жесткие меры не предпринимались, людей штрафовали только в крайних случаях, то на сегодня после принятых федеральных, регионального законов по изменениям в Административном кодексе штрафы могут накладываться в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. В их числе гражданин, прибывший в Москву из Подмосковья без уважительных оснований, а также женщина, находившаяся на спортивной площадке.



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