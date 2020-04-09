Захарова: демонтаж памятника Коневу в Праге без ответа не останется

09.04.2020, 22:32, Новости дня

Не останется без ответа демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, заверила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Это преступление, подчеркнула Захарова. Может стать долгосрочным раздражителем в российско-чешских отношениях.

Посол Чехии был вызван на Смоленскую площадь в Москве, где Прагу призвали соблюдать договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который касается сохранности воинских памятников. Провокационные действия и политический вандализм особенно вопиюще выглядит в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны, подчеркнула Мария Захарова на брифинге в МИД России, который транслировал телеканал "Россия 24".

У представления российского внешнеполитического ведомства вызвало недоумения та беспомощность центральной власти Чехии, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить глумливую активность в нарушение международных обязательств страны.

Памятник полководцу был снят с пьедестала решением муниципальных властей шестого района Праги. В будущем монумент Ивану Коневу планируется установить в "Музее XX века", сообщил староста района 36-летний Ондржйя Коларж. Средства на создание музея обещает выделить пражская мэрия.

Советский Союз заплатил за освобождение Европы от нацизма огромную цену. Только в ходе пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч солдат и офицеров, которые сражались за свободу и независимость чешского народа, напомнил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он направил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару. В письме выражена просьба о передаче российской стороне в самые кратчайшие сроки снесенного в Праге с постамента памятника маршалу Ивану Коневу.

"Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить, — подчеркнул российский военачальник. — Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы ваших сограждан от нацистского ярма".

Глава отдела коммуникаций чешского минобороны Ян Пейшек подтвердил получение письма от Шойгу. Чешское оборонное ведомство готовит на него ответ.

"Этот памятник – не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Не можем передать то, что не наше, — пояснил он. — Речь не идет о военном захоронении, и памятник по-прежнему является имуществом Праги-6".

Памятник Коневу был установлен в 1980 году на площади Интербригады в знак благодарности советскому военачальнику за освобождение Праги от нацистских захватчиков 9 мая 1945 года. Теперь на его пьедестале собираются поставить памятник власовцам, сдавшимся вместе с немецкими войсками американским союзникам.