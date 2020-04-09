 

Ольга Чудакова ради дочери пережила ЭКО и разрушила свой брак

09.04.2020, 22:30, Разное

Артистка и телеведущая Ольга Чудакова пояснила «Судьбе человека», как мечта о втором ребенке разрушила её брак. Супруги прожили вместе 10 лет.
Звезда сериала «Женские истории» Ольга Чудакова к 40 годам имела сына Никиту от первого брака, была замужем во второй раз уже 10 лет. Мечта о втором ребенке не давала ей покоя. Сейчас она называет это «упрямством», «разрушительной силой», которая таилась в ней. Но тогда ничто не могло остановить её. Во время первой попытки ЭКО она столкнулась со страшным обманом. Ради денег мошенник, назвать его врачом нельзя, не провел основную процедуру, в результате чего возникла необходимость серьёзной операции. Шансы родить уменьшились наполовину, но Чудакову это не остановило. Она нашла «удивительного специалиста», который помог ей осуществить заветную мечту. Две полоски, о которых она думала день и ночь, появились на тесте тогда, когда отношения с мужем были практически разрушены. «Он просто не выдержал», — предполагает актриса. И так долго ожидаемый ребенок появился на свет. Родилась дочка, которую актриса назвала Машенькой.

«Первый раз трудно, аж до слез!» — призналась она, оставляя дочь на целых два дня, но работа требовала разлуки. Будут привыкать, уверена Ольга Чудакова, рассказывая о своей судьбе Борису Корчевникову.



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