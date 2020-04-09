Мнение: Коронавирус на душу населения, как будут очернять Россию и второе место по коронатестам

09.04.2020, 22:30, Разное

1. Пока ещё наши дела идут не так плохо, как могло бы быть. Число случаев коронавируса на душу населения в России сейчас такое же, как в Китае (59,1 и 58,35 случаев на миллион человек соответственно). Это втрое меньше, чем в среднем по миру (185,99). Для сравнения, в США сейчас 1218,72 заразившихся на миллион, в Италии – 2250,64, в Испании – 3114,41:

https://google.com/covid19-map/

Рекордсменами пока что являются маленькие страны Европы: Исландия – 4354,03 случаев на миллион, Люксембург – 4837,97, Андорра – 7 028,36. Оно и неудивительно: таковы законы статистики. Самая лучшая и самая худшая ситуация всегда в маленьких странах, большие тяготеют к среднему.

В России в ближайшую неделю-две ожидается ухудшение ситуации, так как на пик заболеваемости мы ещё не вышли, и так как наши соотечественники чихать хотели на карантин.

2. Виктор Мараховский полагает, что после эпидемии западным странам придётся вложить немалые средства в восстановление своей репутации, подпорченной слабым и запоздалым ответом на распространение коронавируса. В частности, мы можем увидеть кампании по очернению Китая и России — стран, которые пока что справляются с кризисом заметно лучше:

https://ria.ru/20200330/1569316435.html

Сейчас в российских СМИ циркулирует надежда на то, что теперь-то, перед лицом общей угрозы всем видно, кто тут цивилизованный, а кто дикарь в пальмовой юбке. И что когда все снимут маски — восприятие России и Китая и их роли в мире изменится. И жителей западных стран уже не получится так обманывать.

Да, такой вариант вполне реален. Однако это осознаем не только мы, но и наши глобальные оппоненты. Поэтому нет никаких сомнений в том, что уже готовятся контрмеры против реальности. И деньги (среди тех буквально триллионов долларов, что печатаются сейчас на восстановление величия Америки) на борьбу с ней точно найдутся.

Мы даже можем предположить, как это может быть.

Во-первых, возникнут «темы-спойлеры», на продвижение которых в СМИ от Аляски до Огненной Земли и от Панамского канала до Малаккского пролива будет брошено много слаженных усилий и средств. Возможно, где-нибудь в мае внезапно весь цивилизованный мир, едва оправившийся от испуга, охватят два топовых новостных сюжета (с онлайнами, обсуждениями и аналитикой), в которых Россия и Китай будут поминаться по двести раз на дню в крайне негативном контексте. Может быть, мы опять кого-нибудь отравим. Понятия не имею кого.

Во-вторых, тема «незападных» стран, справившихся с эпидемией лучше и эффективнее западных, будет по возможности задавлена массированным потоком историй о героизме западных врачей и волонтеров (американских, французских, немецких, итальянских и британских).

3. Россия вышла на второе-третье место в мире по числу тестов на коронавирус:

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing

https://genby.livejournal.com/825873.html

У нас проведено уже 901,000 тестов, тогда как в Германии, которая накануне немного потеснила нас, – 918,460, а США – 2,080,758.

Очевидная разница с Россией в том, что в США, Германии, Италии и прочих странах с большим числом тестов эпидемия в самом разгаре и в значительно больших масштабах, чем у нас. Мощностей тестирования там попросту не хватает для проверки всех людей с симптомами ОРЗ/гриппа/коронавируса.

В России же есть запас мощностей по тестам, а вскоре начнут тестировать ещё больше и быстрее:

https://lenta.ru/news/2020/04/04/express/

Определена дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России. Пилотный проект по применению системы «Эвотек-Мирай Геномикс» начнется в апреле. <…>

Дата начала тестирования находится в компетенции столичного правительства, которое закупает тест-системы. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и были одобрены регулятором на дальнейшее использование в России.

Новая разработка позволит получать результаты за 30 минут. Точность теста, позволяющего определить наличие коронавируса, составляет практически 100 процентов.

В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики. Как рассказали в пресс-службе компании «ФосАгро», такое тестирование не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР, однако сокращает время тестирования более чем в четыре раза.

Некоторые врачи говорят, что всем тестироваться не нужно, но это, конечно, от беспомощности. Совершенно очевидно, что для точного решения проблемы нужно сначала её измерить, чтобы не действовать вслепую. Простые и дешёвые тесты, которые больные смогут делать, не приезжая в больницу, необходимое условие, если мы хотим остановить инфекцию на ранних стадиях.