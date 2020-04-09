 

Мнение: Ограничение цен

09.04.2020, 22:25, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» о проработке механизма ограничения цен на продукты. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Верным путем Венесуэлы, проще говоря. Директивное ограничение цен логично в плановой государственной распределительной экономике. Собственно, только там оно и может работать. Правда, контроль над ценами требует организации бесперебойных поставок по всей цепи, планирования сбыта – в общем, это совершенно другая экономика, в которую нужно уметь. Плановой экономики у нас нет, а то, что есть, назвать рынком тоже затруднительно, так как в основном это система средневековых феодов, стремящихся монополизировать либо территорию, либо отрасль. В таких условиях принудительное ограничение цен приведет только к исчезновению товаров, на которые цена будет директивной. В рыночные механизмы регулирования бандиты так и не научились – и опять же потому, что экономические знания и практики у них как были, так и остались на уровне крышевания ларьков и рынков, с чего они и начинали свои трудовые и политические карьеры.

Предложение Единой России, безусловно, лишь попытка изобразить кипучую деятельность. Ни для чего другого подобного рода структуры не предназначены. Мишустин, даже если и понимает идиотизм предложения, как свеженазначенный премьер, не обладает аппаратным ресурсом, а потому не будет противодействовать аппаратно более сильным игрокам. В минусе всех этих игрищ, как обычно, может остаться население страны, но вот как раз это никого не интересует, для власти народ – это расходный материал в любом случае.

Источник: Эль Мюрид



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