Мнение: Россия перестанет качать нефть?

09.04.2020, 22:20, Разное

Источники сообщили Reuters, что Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке по сокращению добычи нефти. Речь, якобы, может идти о сокращении добычи на 20 млн барр./сутки.

Это притом, что в марте 2019 года Саудовская Аравия добывала 12 млн. баррелей в сутки, а Россия – 10,8 млн..

Reuters решил убедить мир, что Россиия решила вообще перестать качать нефть? Если это не бред, что это такое? Удивительно, что этот бред подхватили многие СМИ…

Таблица отсюда, фотография отсюда