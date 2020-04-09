Католический экзорцист назвал признаки одержимости Дьяволом

09.04.2020, 22:09, Разное

Скончавшийся ранее католический экзорцист Габриэль Аморт рассказывал, что в течение 30 лет ему довелось встретиться с темными силами 60 000 раз. В книге «Дьявол боится меня» его коллеги Марчелло Станционе описываются признаки одержимости Сатаной.

По словам экзорциста, он столкнулся с Дьяволом утром 1997 года, когда в его кабинет вошел некий молодой человек. Отец Габриэль Аморт рассказывал, что одержимый знал только родной итальянский язык, но дух внутри него прекрасно понимал английский. В процессе изгнания священник узнал, его противника зовут Люцифером, а когда он потребовал того оставить посетителя, тело последнего пришло в напряжение, вознеслось над полом и рухнуло в кресло. Далее бес признал поражение, назвав точное время ухода в преисподнюю.

Габриэль Аморт утверждал, что у многих людей, кто посещал его сеансы, имелись проблемы психического характера, с которыми лучше справлялся врач. Он при этом называл определенные «симптомы» одержимости – спазмы желудка, боли в голове, которые легко спутать с обычными заболеваниями. Святой отец сообщал о ненависти Дьявола по отношению к латыни, предпочитая общаться на английском, даже в случае незнания одержимым человеком этого языка. Католический священник говорил, что подавляющая часть «пострадавших» – любители колдовских сеансов или сатанисты. По его словам, нередко бес вселялся в женщин средних лет, увлекающихся гаданием.

В Ватикане сеансы изгнания Сатаны очень популярны. Зимой 2018 года появилась информация, что в Риме проведут отдельный курс по обучению экзорцизму. Церковь одобрила данный процесс шесть лет назад, тогда она признала официально Международную ассоциацию экзорцистов, главой которой являлся Габриэль Аморт, скончавшийся в 2016 году.