В США зарегистрировано 427460 случаев заболевания коронавирусом и 14696 летальных исходов

09.04.2020, 22:06, Новости дня

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили в четверг о 42460 случаях заболевания коронавирусом, что на 32 449 случаев превышает результаты их предыдущего подсчета.

Сообщается также, что число летальных исходов возросло на 1942 – до 14696 случаев.

По оценкам ведомства, так обстояло дело 8 апреля в 16 часов по Восточному времени.

В данных, приводимых Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, не всегда находят отражение случаи, о которых сообщают отдельные штаты.