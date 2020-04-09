 

В США зарегистрировано 427460 случаев заболевания коронавирусом и 14696 летальных исходов

09.04.2020, 22:06, Новости дня

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили в четверг о 42460 случаях заболевания коронавирусом, что на 32 449 случаев превышает результаты их предыдущего подсчета.

Сообщается также, что число летальных исходов возросло на 1942 – до 14696 случаев.

По оценкам ведомства, так обстояло дело 8 апреля в 16 часов по Восточному времени.

В данных, приводимых Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, не всегда находят отражение случаи, о которых сообщают отдельные штаты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Премьер Испании — соотечественникам – худшее ещё впереди

05.03 / ФБК назначили максимальный штраф по закону об “иностранных агентах” – 500 тысяч рублей

14.03 / Следующий из Будапешта в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

05.03 / В результате авиаудара России в Сирии погибли 15 мирных жителей

06.04 / Путина попросили расширить список пострадавших из-за коронавируса отраслей

15.03 / Украинские боксеры выиграли три боя из четырех в первый день лицензионного турнира к Олимпиаде

23.02 / ВMW протаранил пассажирский автобус в Петергофе, есть пострадавшие

22.02 / Россиянам предсказали резкое ухудшение погоды в праздники

05.02 / Поданный в Раду законопроект о налоге на Google и Facebook составлен по российской модели – Институт массовой информации

26.03 / В Сети показали снимки игрового смартфона Legion от Lenovo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска