Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии

09.04.2020, 22:06, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус, переведен из отделения интенсивной терапии, сообщил в четверг его официальный представитель.

«Сегодня вечером премьер-министра перевели из отделения интенсивной терапии обратно в палату, где он будет находиться под пристальным наблюдением на протяжении ранней стадии выздоровления, – сообщил представитель. – Он пребывает в отличном расположении духа».

55-летнего Джонсона госпитализировали в воскресенье вечером с высокой температурой и кашлем, а в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел три ночи.