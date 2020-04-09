Мнение: Хитрые евреи

09.04.2020, 22:01, Разное



То самое “яблоко раздора” в Иерусалиме

Ну вот, хоть что-то забавное. Наших богомольных чекистов опять поимели евреи, в смысле – израильтяне. Пишут, что при передаче Иерусалимского подворья в собственность РПЦ (читай – российскому государству), которое считалось делом практически решенным, «вдруг» возникли очередные «непонятки», и передача в очередной раз заблокирована израильским судом.

Богомольные разборки по поводу каких-то подворий не были бы интересны, если бы не вертухайский контекст всей истории: ведь, по слухам, ради получения этого подворья наш слившийся с попами до неразличения ГБ-режим провернул целую спецоперацию с захватом заложника, точнее – заложницы: весной прошлого года под предлогом подброшенных наркотиков доблестные гебисты задержали девушку из Израиля Нааму Ассахар в «чистой зоне» аэропорта Шереметьево, а потом начали ее «судить». Судили-рядили, выписали ей по беспределу аж 7 лет сибирских колоний, поднялся международный скандал – в общем, в январе-феврале я все это уже подробно описывал в своем блоге.

Ну а потом дело подняли аж на межгосударственный уровень, Путин летал к Нетаньяху, встречался с матерью этой «девицы Ассахар», обещал ей, что «все будет хорошо»… И впрямь – вскоре после этого он девицу «помиловал», и она, проведя более полугода в российских застенках, вернулась домой. Называется, «слетала в Индию»!



Ужель та самая Наама?

Отечественные вурдалаки, помнится, были этим помилованием крайне раздосадованы – большинство до последнего не верило, что их любимый Путин «прогнется», и сладострастно живописали, каким пыткам и издевательствам будет «все 7 лет» подвергаться девица Ассахар (не знающая ни слова по-русски) в российских женских колониях. Садомазо-комплекс все-таки чрезвычайно силен в нашем народонаселении.

Но пропаганда нашла чем утешить несчастных – им подкинули «мульку», что якобы «наркокурьершу» Пути-Пут согласился освободить не просто так, а типа в обмен на передачу Иерусалимского подворья, по поводу коего между РПЦ и Израилем шли суды последние лет 20. Замена, конечно, была неравноценная: вместо крови, мук и кишок страдальцам «за справедливость» предложили невесть что и невесть где, какой-то, блин, «объект недвижимости» (верующие из садистов тоже те еще). Но «за неимением гербовой – пишем на простой»; не получив тела израильской туристки, бормотуны быстро перестроились и начали трубить об очередной «геополитической победе» – типа, всего-то небольшое уголовное преступление, фактически гостерроризм – и пожалуйста, «ИерусалимНаш»!

И вот – опять облом. Ожидалось, что подворье будет передано «крайний срок в марте». А теперь – опять неизвестно, когда. Некое Германское (!) общество очередных не совсем православно верующих вчинило очередной иск «о неправомерности» – и дело опять зависло.

То есть наших кидал самих кинули, причем самым примитивным образом. Пообещали, но не дали. Причем, скорее всего – Путин и с самого начала знал, что не дадут. Использовали «будто бы передачу» как «операцию прикрытия» – сбить накал недовольства публики, жаждавшей «имперского величия и казней иностранцев». На такую малость израильский Биби ради «друга Вольдемара» согласился.

Станет ли теперь Вольдемар захватывать новых израильтян в Шереметьево – к примеру, с расчлененкой в багаже – чтобы «возобновить торг»? Думаю, вряд ли. Даже после всех карантинов.