 

Москвичи стали переезжать в гостиницы на время самоизоляции

09.04.2020, 21:55, Разное

Из-за пандемии коронавируса бизнес терпит серьезнейшие убытки. Весомая часть жителей российской столицы решила поддержать предпринимателей.

По данным ТВ Центра, москвичи стали переезжать в гостиницы на время самоизоляции. Многие убеждены, что тем сам они, помимо прочего, смогут обезопасить пожилых родных, подверженных особому риску из-за COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Мнение: «Завышение цен»

11.03 / В Тюмени женщина напала на сотрудника ГИБДД после ссоры с возлюбленным

15.03 / Эксперты назвали 3 признака развития рака органов пищеварения, определяющиеся по изменению фекалий

07.04 / Аркадий Укупник: «Люди шарахаются от меня после съемок в ток-шоу Андрея Малахова»

27.03 / La Stampa: отправленная в Италию гуманитарная помощь из России практически бесполезна

26.03 / В Москве официант обменял 3 миллиона на “билеты банка приколов”

23.03 / Полиция Англии задержала уснувшего на месте преступления грабителя

17.03 / Коронавирус проник в еще два города России

01.04 / Geely Atlas назвали самым популярным китайским автомобилем в РФ

11.03 / Apple пришлось отменить презентацию iPhone SE 2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска