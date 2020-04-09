 

Саудовская Аравия захотела от РФ большего сокращения добычи нефти

09.04.2020, 21:53, Новости дня

Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки, сообщил источник в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

«Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение», – сказал источник ТАСС, которому известна позиция Саудовской Аравии.

При этом он не стал уточнять, какая величина в итоге устроит саудовскую сторону.

В среду в Минэнерго сообщали, что РФ готова обсуждать снижение своей добычи нефти на 14% от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, или на 1,6 млн б/с. При этом Reuters утверждало, что РФ готова обсуждать снижение добычи и на 2 млн б/с.

В то же время объем ограничений не единственный вопрос между партнерами. Два источника в ОПЕК сообщили ТАСС, что стороны пока не пришли к взаимопониманию по базовому уровню, от которого предлагается сокращать 10 млн б/с. «Саудиты по-прежнему хотят снижать только от 12,3 млн б/с», – отметил один из собеседников. Другой подтвердил, что точка отсечения «пока является камнем преткновения».

Переговоры министров ОПЕК+ запланированы на 16.00 мск в четверг. В качестве почетного гостя на заседание приглашен министр из ОАЭ.

Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, а потому американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи.



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